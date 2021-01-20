Прокуратура обжалует домашний арест подозреваемых в смертельном ДТП на проспекте Гагарина, когда женщина погибла на островке безопасности.

Следователь и прокурор будут просить взять водителей Mazda и Kia под стражу, сообщил "Суспільному" следователь Игорь Волков.- Не просто так в ходатайстве мы указывали риски. Водители могут препятствовать восстановлению истины, могут скрываться. Если это резонансное дело, то каким бы человеком подозреваемый ни был, он меняется, у него есть страх, он может вести себя неадекватно, - сказал следователь.При избрании меры пресечения 18 января судья Константин Садовский отметил, что "вина каждого из водителей экспертным путем еще не определена", потому что в деле не готова автотехническая экспертиза. На обжалование у сторон есть пять дней.Авария произошла в субботу, 16 января. Автомобиль Mazda под управлением 45-летнего жителя Харьковской области ехал по улице Южнопроектной. В него врезался автомобиль Кiа, двигашийся по пр.Гагарина. В результате столкновения Кiа отбросило на островок безопасности, где в это время находился пешеход. От полученных травм 50-летняя женщина погибла на месте.Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.