По культурной близости жители Польши поставили украинцев на второе место, а положительный опыт общения с гражданами Украины имеют более 70% поляков.

Больше половины жителей Польши (56% опрошенных) считают, что сотрудничество с Украиной и Литвой для страны более важное, нежели с Россией. Противоположного мнения придерживаются 30%, пишет Европейская правда.Согласно опросу Риски на перспективу: что поляки думают об отношениях с Украиной, наши западные соседи по культурной близости наций ставят украинцев и литовцев на второе место после жителей Чехии и Словакии. Граждан России поставили на последнее место.Большинство поляков (73%) рассказали о положительном опыте общения с украинцами. В негативном опыте признались всего несколько процентов.Вместе с тем, почти пятая часть поляков - 17% опрошенных - недовольны консенсусом по поводу отсутствия территориальных претензий к восточным соседям - Украине, Литве и Беларуси. По мнению издания, это является тревожным показателем.