С января 2021 года обязанности по отбору образцов для тестов на коронавирус возложили на семейных врачей, в связи с чем на горячие линии начали поступать многочисленные жалобы от пациентов.

Практика показала, что семейные врачи не способны обеспечить тестирование полностью, сообщил в эфире «Суспільного» сообщил заместитель председателя Харьковской облгосадминистрации Тарас Пастух.– Мы должны вернутся к практике мобильных команд, которая была довольно эффективной и показала высокие результаты. На пике нагрузки отдельные мобильные команды выполняли полуторамесячные нормы по забору тестирования, и это дало возможность вовремя локализовать заболевание, сообщать людям о том, что они заболели, чтобы они минимизировали контакты с друзьями, знакомыми, – отметил чиновник.По его словам, такое происходит не только для Харьковской области, но и для других регионов.– Надеюсь, что в ближайшее время Министерство охраны здоровья вместе с Национальной службой здоровья вернется к этому вопросу. За две недели нового года количество звонков на горячие телефонные линии по поводу отказа в тестировании выросло просто в разы. Если раньше в течение недели мы могли получить 10–11 жалоб на том, что тот или иной семейный врач не выдал направление для прибытия мобильной бригады, то сегодня мы можем говорить о таком количестве жалоб за один день, – подчеркнул Тарас Пастух.Если Минздрав и НСЗУ пересмотрят решение, мобильные бригады могут восстановить работу с февраля.