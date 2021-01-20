Наверное, практически все с самого детства знают о полезных свойствах шиповника. Под его кожицей скрывается настоящая кладовая витаминов и микроэлементов, которые поддержат организм в холода, защитят от простуды и даже избавят от болей в суставах и костях.

Как приятно морозным зимним вечером налить в чашечку ароматный чай и неторопливо наслаждаться им, чувствуя, как питательные вещества насыщают организм. Но для того чтобы по максимуму извлечь все эти полезности из ягод, необходимо научиться правильно заваривать целебный напиток.Существует три способа сделать кисленький чай и не разрушить витамины и микроэлементы:– взять горсточку ягод (примерно 20–25 штук), залить их литром кипятка и проварить 10–15 минут. Чай выходит очень крепкий, но при кипячении витамин С частично улетучивается;– залить столовую ложку сырья литром кипятка и дать постоять в теплом месте примерно 15–20 минут. Все витамины сохранятся, но вкус напитка получается не таким ядреным;– необходимо 1–2 ложки измельченных ягод высыпать в термос, залить литром горячей воды, плотно закупорить и дать настояться как минимум несколько часов (а лучше и вовсе оставить на всю ночь). За «отчетный период» ягоды отдадут воде весь вкус и полезные вещества.Кстати, нужно помнить, что этот целебный напиток полезен не всем. Его лучше не пить людям, имеющим проблемы с желудком, тем, кто склонен к кровотечениям, аллергикам и беременным.