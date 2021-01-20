Злоумышленник, взломав дверь, 19 января проник в квартиру дома на ул. Плиточной в Индустриальном районе. Как сообщили в полицию, пока домушник искал ценности, домой вернулись хозяева квартиры.

Полицейским владельцы квартиры рассказали, что заметили в квартире включенный свет, а в помещении обнаружили незнакомого мужчину, который рыскал по комнатам.Увидев хозяев, злоумышленник распылил в лицо мужчины газовый баллончик и начал убегать. Владельцы квартиры заблокировали вора и вызвали полицию.Правонарушителем оказался 43-летний безработный местный житель. При поверхностном осмотре полицейские обнаружили у него украденные ювелирные изделия. Мужчина задержан. По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) УК Украины. Фигуранту грозит лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.