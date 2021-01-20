Министерство стратегических отраслей промышленности и ГК "Укроборонпром" рассматривают возможность возобновления производства самолетов Ан-74 на мощностях ГП «Харьковское государственное авиационно-производственное предприятие».

«Был принят ряд решений, которые касаются важности включения в гособоронзаказ поставок самолетов Ан-74 в интересах Вооруженных сил Украины», – сообщил на своей странице в Facebook министр по вопросам стратегический отраслей промышленности Украины Олег Уруский.Гендиректор «Укроборонпрома» Юрий Гусев сообщил, что на совещании с Олегом Уруским был рассмотрен вопрос погашения задолженности по зарплате перед работниками харьковского авиазавода в размере 239 миллионов гривен и загрузки предприятия в рамках формирования нового гособоронзаказа.Президент ассоциации «Укравиапром» Виктор Попов в эфире «Суспильного» сообщил, что Украина планирует закупить у ХГАПП восемь самолетов Ан-74. По его словам, данный вопрос до 1 февраля будет рассмотрен на специальном заседании СНБО.«Сегодня уже публично объявлено, что завод получит заказы на строительство новых АН-74 и АН-140», – написал в Facebook директор «Укроборонпрома» по вопросам активов, корпоративных прав и гособоронзаказа Мустафа Найем.Ан-74 – легкий транспортный самолет с реактивными двигателями, модификация Ан-72. Он предназначен для ледовой разведки и транспортных перевозок. Также может быть переоборудован в грузовой или санитарный самолет. Дальность полета – 4600 км, скорость – 560 км/ч. Первый полет совершил в 1983 году. Производился серийно с 1985 по 2004 год. За этот период на авиазаводе было построено 62 Ан-74.