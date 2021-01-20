На вопрос о том, как по поведению человека можно заподозрить обман в его словах, дала ответ команда ученых из Нидерландов и Великобритании.

Научные специалисты трех вузов (Университет имени Эразма Роттердамского, Ланкастерский университет и Открытый университет) выяснили в ходе совместного исследования, что поведение человека, который обманывает своего собеседника, позволяет заметить такой обман. Полученные ими данные были опубликованы изданием Royal Society Open Science.Согласно выводам исследователей, чтобы вычислить обманщика, нужно приглядеться к его жестикуляции.«Лжецы копируют жесты своих собеседников. Причем чем серьезнее ложь, тем точнее лжецы повторяют движения своих «жертв», - цитирует их источник.В пользу данного мнения говорят результаты эксперимента с участием 98 мужчин возрастом от 18 до 36 лет, носивших специальные датчики, фиксирующие их движения. По заданию ученых, испытуемые сообщали друг другу информацию, не соответствующую действительности.Выяснилось, что в ситуации вранья мозг человека, который обманывает другого, отвлекается на придумывание стратегии, делающей ложь убедительной, и его контроль над телодвижением ослабевает.«Поэтому обманщик просто копирует жесты своего собеседника», - ответили авторы проекта.