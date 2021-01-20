Во время карантина работодатели все больше стали использовать форму дистанционной работы. Распространение коронавируса заставило чиновников принять меры по совершенствованию законодательства в этой сфере. В 2020 году появилась статья 60 Кодекса законов о труде, которая определяет особенности дистанционной и надомной работы.

В Государственной службе занятости разъяснили, могут ли ограничиваться трудовые права в случае дистанционной работы. Как говорится в сообщении ведомства, основные особенности удаленной работы в правовом плане таковы:- выполнение дистанционной (надомной) работы не влечет за собой каких-либо ограничений объема трудовых прав работников. В своих правах такие работники равны с работниками, выполняющими работу в помещении работодателя. Если работник и работодатель письменно не договорились об ином, удаленная работа предусматривает оплату труда в полном объеме и в сроки, определенные имеющимся трудовым договором;- если работник будет выполнять дистанционную работу, с ним обязательно должен заключаться трудовой договор;- общая продолжительность рабочего времени для лиц, работающих дистанционно, не может превышать норм, установленных Кодексом законов о труде (статьями 50 и 51). В условиях дистанционной работы работники распределяют рабочее время по своему усмотрению, на них не распространяются правила внутреннего трудового распорядка (если иное не предусмотрено в трудовом договоре);- работники, использующие свои инструменты (оборудование) для нужд предприятия, учреждения, организации, имеют право на получение компенсации за их амортизацию. Размер и порядок выплаты компенсации определяются собственником предприятия по согласованию с работником. По обоюдному согласию дистанционно работающему также могут возмещать расходы, связанные с выполнением для предприятия работы на дому (электроэнергия, вода и т.д.).Отдельные категории лиц имеют преимущественное право на выполнение работы дома. К ним относятся:- женщины, имеющие детей в возрасте до 15 лет;- люди с инвалидностью и пенсионеры (независимо от вида назначенной пенсии);- лица, достигшие пенсионного возраста, но не получающие выплат;- лица с пониженной трудоспособностью, которым в установленном порядке рекомендованная работа в надомных условиях;- лица, осуществляющие уход за людьми с инвалидностью или длительно болеющими членами семьи, которые по состоянию здоровья нуждаются в уходе;- лица, занятые на работах с сезонным характером производства (в межсезонный период), а также обучающиеся в очных учебных заведениях.