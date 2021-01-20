Время сверить ваши планы и надежды со звездным «раскладом» на ближайшие дни.

На ближайшие дни не стоит строить каких-то жестких планов. Их, скорее всего, придется менять. Завтра, возможно, придется заняться тем, в чем вы не слишком хорошо разбираетесь. Держитесь!Сейчас основным вашим оружием будет слово. Постарайтесь придать ему максимальный вес. Завтра вы будете настолько ярки и громогласны, что окружающие просто не смогут не заметить вас.Главной задачей будет сохранение внутренней гармонии и душевного равновесия. Завтрашний день может оказаться не слишком продуктивным. Но не стоит кусать локти — еще успеете отыграться.С вами попытаются связаться и передать информацию каким-то необычным способом. Не удивляйтесь. Завтра вы будете способны преспокойно выложить все свои секреты первому встречному.У вас не будет ни времени, ни желания вступать в чью-то игру. Завтра можно расслабиться и получать удовольствие — гора придет к вам лично, так что тащиться к ней самому, скорее всего, не придется.Самым страшным врагом будет скука. Справиться с ней непросто, но необходимо. Завтра вы будете подобны маленькой лодке, затерянной в необъятном океане — слава богу, хоть не слишком бурном.Пришло время действовать. Объяснения можно отложить до лучших времен. Те, кто вас любит, поймут. Завтра может случится нечто, чего вы никак не могли ожидать. Постарайтесь перекроить свои планы.Отложите дела, требующие точности в расчетах и займитесь тем, для чего нужен бешеный полет фантазии. Завтра можно плыть по течению и ни о чем не беспокоиться. Все сложится так, как и должно быть.Не слишком заглядывайтесь на свое отражение — можете быть ослеплены собственным сиянием. Завтра придется проявить твердость характера в определенных вопросах.Сейчас вас просто невозможно смутить. Вы на все с легкостью найдете достойный ответ. Завтра будьте осмотрительны в общении с окружающими людьми — можете кого-то невзначай обидеть.Кто-то может заподозрить вас в неискренности. Будьте собой. Завтра вы забудете обо всех своих проблемах — предстоит занятие настолько интересное, что о них просто некогда будет вспоминать.Вы склонны считать неразрешимой проблему, которая таковой вовсе не является. Не стоит отравлять себе жизнь пустыми переживаниями. Завтра вас может одолеть нетерпение. Не торопитесь, ситуация разрешится наилучшим образом.