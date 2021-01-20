Во время спецоперации силовики накрыли нелегальное промышленное изготовление короткоствольного огнестрельного оружия и боеприпасов.

Об этом сообщил начальник пресс-центра управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.



Организовал незаконный бизнес руководитель одного из местных предприятий, которое специализируется на производстве пневматического, травматического, охотничьего и спортивного оружия. На промышленных мощностях объекта он наладил подпольную переработку спецсредств в боевые пистолеты с нарезными стволами. К этому он привлекал подчиненных. Готовый товар злоумышленник реализовывал через личные связи, в том числе представителям криминальных кругов.



Сотрудники СБУ задержали организатора нелегального производства оружия по месту жительства в Харькове после сбыта очередной партии "продукции". В доме правоохранители обнаружили пистолеты с признаками переработки, гладкоствольные ружья, патроны к ним и комплектующие. Изъято пять переработанных в боевые пистолетов калибра 5,6 и 9 мм, два переработанных пистолета для отстрела патронов с усиленным травматическим действием, пять гладкоствольных ружей, а также более тысячи патронов.



Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению и привлечению к ответственности всех лиц, причастных к противоправной деятельности.