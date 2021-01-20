Джозеф Байден в среду, 20 января, в Вашингтоне принял присягу президента США. В ходе церемонии инаугурации он произнес традиционную клятву верности народу США.

Таким образом, кандидат от демократов Джо Байден, избранный коллегией выборщиков президентом США, официально стал 46 президентом Соединенных Штатов Америки.- Торжественно клянусь, что буду добросовестно выполнять обязанности президента Соединенных Штатов и в полную меру моих сил буду поддерживать, охранять и защищать конституцию Соединенных Штатов, - сказал он.Вместе с Байденом к присяге была приведена Камала Харрис - первая женщина вице-президент в истории США.