Спасатели ликвидировали возгорание в Люботине.
Как сообщили спасатели, вызов на улицу Слобожанскую, 213 в Люботине. поступил 20 января в 11:35
Когда спасатели прибыли на место, горела хозяйственная постройка на площади 40 м.кв.
Во время тушения пожара спасатели нашли двух погибших животных. Еще 7 животных - 3 свиньи и 4 маленьких поросят - удалось спасти. В 11:50 пожар был локализован, а в 12:20 - полностью ликвидирован.
По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при использовании печи на твердом топливе.
Когда спасатели прибыли на место, горела хозяйственная постройка на площади 40 м.кв.
Во время тушения пожара спасатели нашли двух погибших животных. Еще 7 животных - 3 свиньи и 4 маленьких поросят - удалось спасти. В 11:50 пожар был локализован, а в 12:20 - полностью ликвидирован.
По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при использовании печи на твердом топливе.