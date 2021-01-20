Спасатели ликвидировали возгорание в Люботине.

Как сообщили спасатели, вызов на улицу Слобожанскую, 213 в Люботине. поступил 20 января в 11:35



Когда спасатели прибыли на место, горела хозяйственная постройка на площади 40 м.кв.



Во время тушения пожара спасатели нашли двух погибших животных. Еще 7 животных - 3 свиньи и 4 маленьких поросят - удалось спасти. В 11:50 пожар был локализован, а в 12:20 - полностью ликвидирован.



По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при использовании печи на твердом топливе.