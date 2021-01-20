В Вашингтоне состоялась официальная инагурация первых лиц США. Вице-президент Камала Харрис также приняла присягу став первой среди не белого населения страны заняв пост второй по влиятельности должности в стране.

Сегодня, 20 января, Камала Харрис официально вступила в должность вице-президента Соединенных Штатов. Она приняла присягу.

Об этом сообщил телеканал "Суспільне".

Харрис стала первой женщиной на посту вице-президента США.

"Я добродетельно буду исполнять обязанности той должности, которую я занимаю. Да поможет мне Бог", - сказала Харрис.

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