В Вашингтоне состоялась официальная инагурация первых лиц США. Вице-президент Камала Харрис также приняла присягу став первой среди не белого населения страны заняв пост второй по влиятельности должности в стране.

Сегодня, 20 января, Камала Харрис официально вступила в должность вице-президента Соединенных Штатов. Она приняла присягу.



Об этом сообщил телеканал "Суспільне".



Харрис стала первой женщиной на посту вице-президента США.



"Я добродетельно буду исполнять обязанности той должности, которую я занимаю. Да поможет мне Бог", - сказала Харрис.