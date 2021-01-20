Без отопления остаются жители нескольких районов города.С наступлением заморозков часть харьковчан постигла серьезная проблема в виде неработающей системы отопления, из-за чего часть Шевченковского и Основянского районов остались без тепла.
По словам жителей города, отопление не работает на проспекте Гагарина, улицах Есенина, Отакара Яроша, Шекспира и Тобольской.
«Зима — это одно из четырёх времён года, между периодами годового цикла осенью и весной. Основной признак этого времени года — устойчивая низкая температура. Так вот, благодаря вам, я и ещё несколько сотен человек отчётливо чувствуют устойчивую низкую температуру вот прям непосредственно в квартирах», - пишет на своей странице в Facebook харьковчанка Инна Петрикова, обращаясь к городским властям.
О серьезной проблеме с отоплением написала и харьковская волонтер Наталья Попова, в квартире у которой температура не поднимается выше 15 градусов тепла. Также девушка опубликовала фото с кофейни на 23 Августа, в помещении которой образовался лед.
Тем не менее сайт Харьковских тепловых сетей сообщает об отключениях лишь в трех домах Харькова, а служба 15-62 на попытки редакции "Вечернего Харькова" получить информацию о текущих авариях традиционно не взяла трубку.
Напомним, что ранее в харьковском телеграм-канале "ВЕХА" опубликовали видео с харьковской котельной на Павловом Поле. Кадры, предоставленные сотрудником, эксперты не только оценили как аварийное состояние систем, но и озвучили обеспокоенность об угрозе серьезной аварии.