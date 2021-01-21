В Харькове, 21 января, временно прекращено водоснабжение в нескольких районах, сообщили в «Харьковводоканале»

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Киевского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:



спуск Куликовский (ул. Революции), 5-а, 8/10, 14, ул. Героев Труда, 12-е (п. №4, стояк), ул. Академика Проскуры, 9-д (п. №1) до 20:00 21.01.21 г.



А также:



Индустриальный район:

ул. 12 Апреля, 24 (п. №2, стояк) до 17:00 21.01.21 г.



Московский район:

ул. Познанская, 2 (стояк) до 17:00 21.01.21 г., ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 52-а, 54 до 20:00 21.01.21 г.



Немышлянский район:

ул. Амосова, 1 (п. №4, стояк) до 20:00 21.01.21 г.



Новобаварский район:

ул. Власенко, 22 (п. №6, спаренный стояк) до 20:00 21.01.21 г.



Слободской район:

проезд Стадионный, 13 (п. №1, стояк) до 20:00 21.01.21 г.



Шевченковский район:

ул. Старицкого, 13 (п. №2, стояк), пер. Шекспира, 5 (п. №3), ул. Деревянко, 4 (п. №6, стояк) до 20:00 21.01.21 г.



