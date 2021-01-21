Харьковская компания "Биолек" предоставила только "заявление на регистрацию" по российской вакцине против коронавируса "Спутник-V", другие необходимые документы предприятие не прислало, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов

Об этом пишет "Страна".



"Мы не видели промежуточных результатов клинических исследований. Мы не видим исследований на безопасность в том виде, в котором их публикуют другие производители. Там все четко и понятно. У нас есть поданное 6 января заявление украинской компании "Биолек" на регистрацию. Но кроме этого — нет регистрационной формы, ни других необходимых документов они до сих пор не подали. Есть только одна бумажка под названием "Заявление на регистрацию", — сказал Степанов.



Он подчеркнул, что Министерство здравоохранения не рассматривает вариант приобретения "Спутника-V".