Автомобиль скорой помощи не мог выхать на дороге в поселке Высоком.

Об этом сообщили спасатели. Вызов поступил, в среду, 20 января, в 15:03.



С помощью буксировочного троса спасатели вытащили застрявший автомобиль скорой помощи на ровный участок дороги.



Во время происществия в машине медиков находился пациент. Его доставили в больницу.