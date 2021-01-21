Автомобиль скорой помощи не мог выхать на дороге в поселке Высоком.

Об этом сообщили спасатели. Вызов поступил, в среду, 20 января, в 15:03.

С помощью буксировочного троса спасатели вытащили застрявший автомобиль скорой помощи на ровный участок дороги.

Во время происществия в машине медиков находился пациент. Его доставили в больницу.

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