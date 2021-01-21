Гражданин Ганы находился в общественном месте без маски, за что полицейские сделали ему замечание.После чего иностранец ударил их веткой.

По информации Дзержинского районного суда Харькова, днем 22 апреля 2020 года лейтенант полиции патрульной полиции вместе с другим правоохранителем проезжали мимо перекрестка улиц Клочковской и Дербентской, где увидели мужчину, который не имел средства индивидуальной защиты на лице.



Правоохранители подошли к нему и сделали замечание, на что обвиняемый отреагировал агрессивно, начал громко высказываться на иностранном языке, схватил деревянную ветку и ударил полицейского.



На суде обвиняемый пояснил, что был без маски, поскольку в тот момент курил сигарету. Свое поведение мужчина объяснил страхом перед полицией.



Суд признал иностранца виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде двух лет ограничения свободы с испытательным сроком в один год.

