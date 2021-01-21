События В Харькове родилось 42 ребенка Вечерний Харьков 11:22 193 42 ребенка родилось в Харькове в среду, 20 января. Как сообщили в Харьковском городском центре здоровья, среди новорожденных - 22 мальчика и 20 девочек. Читайте также «С ума посходили?»: в Сети показали «демократию по-Изюмски» (видео) Под Харьковом задержали нарушителей границы на необычном транспортном средстве (видео) Блок Светличной: Город может и должен защитить харьковчан БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ «С ума посходили?»: в Сети показали «демократию по-Изюмски» (видео) События 14:06 Лента новостей Что ускорит вступление Украины в НАТО – мнение политолога из США 14:24 «С ума посходили?»: в Сети показали «демократию по-Изюмски» (видео) 14:06 Под Харьковом задержали нарушителей границы на необычном транспортном средстве (видео) 13:44 Здоровая диета полна ловушек 13:26 Блок Светличной: Город может и должен защитить харьковчан 13:04 Названы причины нехватки донорской крови в Харькове (видео) 12:46 Всемирный банк даст Украине миллиарды на закупку COVID-вакцины 12:24