42 ребенка родилось в Харькове в среду, 20 января.

Как сообщили в Харьковском городском центре здоровья, среди новорожденных - 22 мальчика и 20 девочек.

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