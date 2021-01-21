В Краснокутске, Харьковской области потребитель залил газопроводы водой. В результате, три многоквартирных дома остались без газа.

Об этом сообщили в "Харьковгазе".



Вечером 20 января в переулке Театральном в Краснокутске потребитель проводил самовольную замену газовой колонки и, перепутав, подключил газовое оборудование к водопроводу.



В результате газовые сети были заполнены водой. Кроме того, жидкость попала в уличные газопроводы и образовала в них ледяные пробки.



Без газа остались жильцы трех многоквартирных домов.



Специалисты компании начали аварийные работы, которые сейчас осложнены наличием замерзшей воды в газопроводах.