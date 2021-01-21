В Краснокутском районе на месте пожара нашли тело хозяина дома.

Как сообщили спасатели, 20 января в с. Мурафа горел жилой дом. Когда они прибыли на место, деревянный дом был охвачен огнем на площади 100 кв.м, а конструкции уже разрушались. На пожаре погиб хозяин дома. Его тело нашли под грудой обломков и пожарного мусора.



В 22:30 пожар был локализован, а в 04:40 – полностью ликвидирован.



По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электросети.