В своем интервью изданию Украинская Правда близкий друг Геннадия Кернеса Павел Фукс рассказал, что мэр действительно находился в коме.

По словам Фукса, Кернеса выводили из состояния комы месяц после попадания градоначальника в немецкую клинику Шарите.«Как его выводили из комы? Сначала выводили на полчаса, опускали лекарства, он просыпался. Врачи говорили, что ему нельзя резко возвращаться - сейчас начнет трезвонить, кричать. Поэтому это правда, что первый месяц его постепенно выводили из комы», - рассказал бизнесмен.Однако эта информация идет вразрез с заявлениями Игоря Терехова и руководителя пресс-службы горсовета Юрия Сидоренко, о том, что мэр Харькова проходит курс лечения и не пребывает в коме.В частности, 17 сентября на сайте городского совета было опубликовано официальное заявление, в котором информацию о коме градоначальника называли слухами, вызванными политической гонкой.«Мы настаиваем, что все сплетни, слухи о коме, отеке мозга, инсульте - не более, чем просто разговоры, спровоцированные обострением политической гонки на местных выборах», - отметил Юрий Сидоренко.Ранее подобное заявление сделал и Игорь Терехов, который сообщил, что информация о бессознательном состоянии мэра - предвыборная технология, используемая оппонентами.Спустя 11 дней, 28 сентября, когда по информации Фукса Геннадий Кернес находился в коме, вместе с 14 другими кандидатами его зарегистрировали на выборах мэра Харькова.