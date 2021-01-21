Повышение тарифов на коммунальные услуги, электроэнергию, газ вызывает большое напряжение в обществе. Фракция Блока Светличной «Разом!» в Харьковском городском совете выступила с предложением о реальной социальной поддержке жителей Харькова, что особенно актуально в нынешние непростые времена.

Вместо популизма – конкретные предложения

Социально незащищенным – стопроцентную скидку

Медикам и педагогам – 30-процентную льготу

У города есть возможность защитить людей



Бюджет в интересах территориальной громады



Одно дело – обещать, другое – действовать

Во фракции политической партии Блок Светличной «Разом!» уверены: бюджет Харькова должен перестать быть бюджетом дорогостоящих имиджевых проектов и стать бюджетом, направленным на нужды жителей города – таким, где они найдут реальную поддержку, которая позволит многим семьям пережить навалившиеся на них проблемы.Сейчас тема тарифов невероятно болезненна. Она обсуждается в обществе, соцсетях, СМИ. Харьковчане помнят избирательные обещания Владимира Зеленского, в том числе те, в которых он говорил, что тарифы должны быть снижены, что они не могут быть заоблачными и т. д. И что мы видим? Стоимость коммунальных услуг, электроэнергии, теплоснабжения, газа постоянно растет. И это вызывает большое социальное напряжение в обществе. Люди по всей Украине вышли на акции протестов против повышения тарифов, самую активную позицию заняла Харьковская область.Первой в регионе отреагировала и поддержала людей народный депутат Украины Юлия Светличная. И именно политическая партия, лидером которой она является, первой не ограничилась общими заявлениями, призывами и сбором подписей, а подготовила конкретные предложения, которые позволят защитить людей в этот сложный период.В соответствии с предвыборной программой Блока Светличной «Разом!», которая будет реализовываться системно, предлагается внедрение в Харькове программы муниципальных субсидий для социально уязвимых категорий харьковчан и представителей определенных профессий.По словам депутата Харьковского городского совета от фракции Блока Светличной «Разом!» Игоря Черняка, еще в ходе предвыборной кампании политическая партия предложила свою программу, которая предусматривала большой блок социальных вопросов, в том числе внедрение системы так называемых муниципальных субсидий. Такие программы сегодня действуют во многих городах – в Киеве, во Львове, Ивано-Франковске, Днепре и других.– Это означает, что дополнительные субсидии и льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг, помимо предусмотренных законодательством на территории всей Украины, определяются и устанавливаются органами местного самоуправления. Именно поэтому такие льготы и называются муниципальной субсидией, – поясняет депутат горсовета.В Харькове, замечает Игорь Черняк, эта система тоже существует, но для очень ограниченного круга людей.– Это представители коммунальных предприятий рабочих профессий – работники «Харьковских тепловых сетей», «Харьковводоканала», дворники и т.д., – уточняет он. – Они имеют скидку до 100% на оплату жилищно-коммунальных услуг. То же касается сотрудников рабочих профессий транспортных предприятий, в частности, трамвайных и троллейбусных депо. Но в условиях повышения тарифов есть огромное количество социально незащищенных людей, которым город может помочь и имеет на это определенный ресурс. Однако не помогает надлежащим образом.Блок Светличной «Разом!», в отличие от тех политических партий, которые занимаются популизмом, просто выступая за снижение тарифов, предлагает конкретные инициативы. Их реализация будет направлена на поддержку отдельных социальных групп, которые в ней нуждаются и рассчитывают на нее.– Органы местного самоуправления имеют возможность самостоятельно устанавливать дополнительные льготы, – утверждает Игорь Черняк.Во-первых, фракция Блока Светличной «Разом!» предлагает увеличить с 20% до 100% скидку на оплату услуг по поставке тепловой энергии, снабжению горячей водой, централизованному водоснабжению, водоотведению, обращению с бытовыми отходами, услуг по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий, по управлению многоквартирным домом семьям, которые в первую очередь нуждаются в такой поддержке.По словам Игоря Черняка, речь идет о следующих категориях:– семьях, воспитывающих детей с инвалидностью, прикованных к постели (до 18 лет);– семьях, воспитывающих детей с инвалидностью с онкологическими заболеваниями (до 18 лет);– семьях, воспитывающих детей, больных ДЦП (до 18 лет);– семьях с детьми (до 18 лет), где оба родителя – лица с инвалидностью I и II групп;– неработающих родителях, осуществляющих уход за ребенком с инвалидностью до 18 лет и получающих надбавку на уход за ребенком с инвалидностью в соответствии с Законом Украины «О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;– лицах с инвалидностью I группы, которые получают социальную пенсию или государственную социальную помощь;– семьях матерей-героинь;– приемных семьях;– одиноких матерях (с двумя или более детьми до 18 лет);– лицах с инвалидностью I и II групп по зрению.– Сейчас такие семьи получают льготы за счет городского бюджета в размере лишь 20% от суммы оплаты соответствующих коммунальных услуг. Мы же предлагаем увеличить размер скидки для этих социально незащищенных категорий с 20% до 100%. Соответствующее обращение уже направлено в Харьковский горсовет, – отмечает Игорь Черняк.Учитывая то, что сегодня, во время пандемии, работники медицинской и образовательной сфер находятся в категории повышенного риска, не получая при этом никаких компенсаций, депутаты фракции Блока Светличной «Разом!» требуют введения 30%-ной скидки на оплату услуг по поставке тепловой энергии, снабжению горячей водой, централизованному водоснабжению, водоотведению, обращению с бытовыми отходами, услуг по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий, услуг по управлению многоквартирным домом:– педагогическим работникам учреждений дошкольного, внешкольного, общего среднего, профессионального (профессионально-технического) образования коммунальной формы собственности объединенной территориальной громады города Харькова;– медицинскому персоналу предприятий, учреждений коммунальной формы собственности объединенной территориальной громады города Харькова в области здравоохранения.– То есть учителя, воспитатели детских садов, преподаватели детско-юношеских спортивных школ должны получить 30-процентную скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг за счет так называемой муниципальной субсидии. И такую же скидку должны получить медицинские работники городских поликлиник, больниц и т.д., – говорит Игорь Черняк.С одной стороны, считает он, это поддержка для людей в условиях роста тарифов. Городская власть на целый ряд тарифов влиять не может, поскольку они устанавливаются на уровне государства. А с другой стороны, это позволит повысить престиж данных профессий и хоть как-то стимулировать молодежь идти работать, скажем, в детские сады и школы.– Скидки по оплате жилкомуслуг будут дополнительным социальным пакетом, который получит человек, работающий в подобных учреждениях, – утверждает Игорь Черняк.То же касается и больниц.– Мы говорим, что во многих городах Украины вводятся надбавки медикам, в том числе местные – тем врачам, которые работают с ковидными больными. В Харькове ничего такого нет, – продолжает депутат горсовета. – Именно поэтому необходимо создавать хоть какие-то программы, хоть какие преференции для людей, которые в столь тяжелых условиях работают в больницах.По словам Игоря Черняка, существующая программа субсидий на оплату коммуналки недоступна для многих семей, которым государственная поддержка просто необходима.– Субсидия – та социальная помощь, которая устанавливается на уровне государства. Но проблема – в несовершенстве самой системы их назначения. В результате значительная часть людей, которая могла бы рассчитывать на государственную помощь, не получает ее по тем или иным причинам, – отмечает депутат. – Субсидия – это компенсация, привязанная к определенному имущественному состоянию семьи, которая постоянно должна доказывать право на субсидию.Муниципальная же субсидия – отдельная льгота по оплате ЖКХ, которая предоставляется безусловно, исходя из личного статуса человека, например, места работы, должности и т.д.– Человек получает ее вне зависимости от доходов, – уточняет Игорь Черняк.При получении этой льготы государственная субсидия не назначается.Депутат уверен – у города есть возможность защитить людей.– У нас сейчас все льготы на оплату ЖКХ в городском бюджете занимают около 34-35 миллионов гривен в год. Для сравнения, это чуть меньше, чем два «Звездных неба». Тысячи семей получают такую поддержку, а для города из расчета расходов бюджета это практически ничего не стоит. И мы считаем, что в сложившейся ситуации, когда финансовое состояние многих семей значительно пошатнулось, когда растут тарифы, город может и должен защитить как социально-незащищенные слои населения (имеется в виду группа, для которой мы предлагаем увеличить льготы на оплату жилкомуслуг с 20% до 100%), так и людей определенных профессий – врачей, учителей. Со стороны горсовета это будет дополнительным проявлением уважения у ним и повышения авторитета и престижа этих профессий, – уверен Игорь Черняк.Позиция фракции Блока Светличной «Разом!» такова: город не может прятаться от решения социальных проблем за фонтанами, скверами, парками и зоопарками.– У Харькова достаточно большой бюджет – около 16 миллиардов гривен. Если сравнить с другими крупными городами Украины, которые имеют аналогичные финансовые возможности, то там на социальные программы, на поддержку людей, на льготы по оплате услуг ЖКХ, проезда и прочее – тратится гораздо большая часть бюджета, нежели в Харькове. А в Харькове значительная часть бюджета идет на дорогие имиджевые проекты и «стройки века», – замечает Игорь Черняк.В Блоке Светличной «Разом!» считают: бюджет должен быть направлен не на обслуживание интересов отдельных чиновников, а на защиту интересов членов территориальной громады. Фракция отстаивала эту позицию в горсовете, когда не голосовала за принятый бюджет на 2021 год.– Если у нас есть социально незащищенные слои населения, если семейный бюджет составляет пять-восемь тысяч гривен, а за коммуналку нужно отдать три-четыре тысячи – это действительно неадекватно. Мы считаем, что городской бюджет должен предоставлять посильную помощь таким людям. И именно посредством программы муниципальных субсидий это можно реализовать. Так, собственно, и происходит во многих городах Украины, – говорит Игорь Черняк. – Тогда как в Харькове врачи, которые в начале эпидемии были оставлены на один со своими проблемами, не имеют доплат. Если мы сейчас сравним среднюю зарплату, которую получает учитель в Харькове и во Львове, то в нашем городе учитель – самый бедный. Как у депутата горсовета у меня возникает вопрос: почему так происходит? Почему город ничего не делает для того, чтобы поддерживать харьковчан?Депутаты Блока Светличной «Разом!» уже предпринимают шаги, направленные на реализацию программы муниципальной субсидии, которая была предусмотрена предвыборной программой политической партии. Уже подготовлено соответствующее обращение на имя секретаря Харьковского горсовета Игоря Терехова.– Мы будет требовать внесения этого вопроса в регламент. Будем добиваться внесения изменений в программу «Содействия безопасной жизнедеятельности в сфере социальной защиты населения Харькова». Очень интересно будет увидеть реакцию по этому вопросу и наших коллег по депутатскому корпусу, и руководства города. Ведь одно дело – обещать, а совсем другое – внедрять в жизнь. Блок Светличной «Разом!» – это действительно первая политическая сила, которая не ограничилась общими заявлениями и лозунгами, а подготовила конкретные предложения. Мы их оформили, подали и будем продвигать, – заверяет Игорь Черняк.