Многие считают, что если продукт полезен, то можно есть его в неограниченном количестве. Это большая ошибка. Даже полезные продукты вроде круп, цельнозерновых макарон или сладких фруктов, потребляемые без ограничений, вполне могут свести на нет все ваши старания.

Купите кухонные весы и взвешивайте все продукты, которые потребляете.Скачайте приложение для подсчета калорий или ведите дневник, чтобы не превышать свою дневную норму.Помните, что на упаковках и в таблицах указывается калорийность на 100 граммов необработанного продукта, а вес сухого (сырого) и готового продуктов может сильно отличаться. Так что либо взвешивайте продукты до приготовления, либо ищите в таблицах калорийности готовые продукты.Многие худеющие предполагают, что небольшое количество соуса не сильно увеличивает калорийность блюда. На самом деле покупные соусы, как правило, очень калорийны: в них содержится около 30 граммов жиров и более 300 килокалорий на 100 граммов. Добавляя в блюдо 30 граммов соуса, вы потребляете 90 килокалорий, большая часть которых представлена насыщенными жирами.Замените покупные соусы натуральными специями. Так вы снизите калорийность своих блюд не в ущерб их вкусу.Если не можете отказаться от соусов, исходите из принципа меньшего зла: вместо кетчупа купите натуральную томатную пасту, а майонез замените соусом из белого йогурта и горчицы.Обезжиренные молочные и кисломолочные продукты не только не помогают похудеть, но и заставляют потреблять больше калорий. Недавние исследования, показали, что знак «0% жирности» на упаковке заставляет потребителей съедать больше продукта и получать в среднем на 84 килокалории больше, чем при потреблении продуктов с нормальным содержанием жиров.Кроме того, обезжиренные продукты не дают чувства сытости, а их витамины и микроэлементы усваиваются гораздо хуже.Лучше покупать продукты со средней жирностью. Кроме того, внимательно читайте этикетки: в некоторые обезжиренные продукты для улучшения вкуса добавляют сахар, что может увеличить их калорийность.Не забывайте, что растительное масло, используемое в процессе жарки, сильно повышает калорийность блюда. Используйте другие способы приготовления: запекайте продукты в духовке, готовьте на пару. Купите сковородку с антипригарным покрытием, которое позволяет жарить без добавления масла. Если используете масло при жарке, не наливайте его в сковороду из бутылки, а смазывайте поверхность кисточкой.Часто советуют заменить конфеты и печенье более полезными перекусами – орехами и сухофруктами. Да, в них гораздо больше полезных веществ, но и калорий немало. Например, небольшая горстка грецких орехов весом 30 граммов содержит 196 килокалорий, а такое же количество фиников — 80 килокалорий.Так что уберите тарелку с сухофруктами и орешками с видного места. Прежде чем перекусить полезными снэками, отмерьте порцию, взвесьте ее и посчитайте калории.Переходите на здоровое питание и не позволяйте иллюзиям свести на нет все ваши старания.