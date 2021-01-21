Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА.

«Путешествие через границу на снегоходе. Вчера вечером патруль отдела "Тополя" обнаружил нарушителя, который пересек госграницу с Россией на снегоходе. Свое транспортное средство житель Купянска и приобрел на территории РФ. Чтобы похвастаться покупкой, водитель взял «на борт» еще и пассажира. На нарушителей составили админпротоколы. На водителя - за незаконное пересечение государственной границы, а на пассажира - за нарушение пограничного режима, поскольку находился без документов, удостоверяющих личность», сказано в комментарии к опубликованному видео.