Вступление Украины в Североатлантический Альянс (НАТО) может ускориться в случае угрозы или факта полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину.

Об этом заявил американский историк, политолог, поэт и писатель Александр Джон Мотыль.По словам историка, вопрос активизации вступления Украины и Грузии в НАТО напрямую зависит от России и ее президента Владимира Путина.— Если Путин будет вести себя более или менее, скажем, нормально, то шансы Украины и Грузии на вступление в НАТО снижаются. Если Путин будет таким, каким он был последние 20 лет, и будет продолжать свою агрессивную политику, лакмусовой бумажкой которой станет ситуация в Беларуси, то это может повысить шансы стран присоединиться к Альянсу, — заявил Мотыль.Он отметил, что Украина всеми силами должна стараться вступления в НАТО.— Вступив в НАТО, а мы надеемся, что это произойдет, Украина становится европейским цивилизованным государством. Это абсолютный позитив для Украины, независимо от того, что произойдет в случае войны, — пояснил эксперт.Однако даже в этом случае останется открытым вопрос участия некоторых стран-членов НАТО в защите территориальной целостности и безопасности Украины.— Я не могу представить, что немцы или французы окажут военную помощь Украине. Поляки — да, США — да, Великобритания — в зависимости от обстоятельств. Поэтому и в самом НАТО в случае российского вторжения в Украину будет раскол, — добавил Мотыль.