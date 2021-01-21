Молодой человек приговорен к восьми годам лишения свободы за умышленное убийство подруги. В суде обвиняемый не отрицал своей вины, однако настаивал, что это был несчастный случай.

Орджоникидзевский районный суд Харькова признал виновным 35-летнего мужчину в умышленном убийстве (ч. 1 ст.115 УК) его подруги и назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.Как рассказал руководитель местной прокуратуры Руслан Скуратович, установлено, что 22 ноября 2018 года мужчина вместе со своей подругой приехал на автомобиле на территорию одного из гаражных кооперативов Харькова.– Между парой возник словесный конфликт, в ходе которого девушка вышла из автомобиля и пыталась уйти. Мужчина, управляя технически исправным автомобилем, умышленно совершил наезд на потерпевшую, прижав ее к металлическим воротам аварийного выезда из кооператива, – говорит Руслан Скуратович. – Девушка получила травмы груди, живота, таза и ног, а также травматический шок. Спасти ее не удалось.По словам прокурора, установлено, что отношения между обвиняемым и девушкой были сложными и сопровождались постоянной ревностью с его стороны. В суде мужчина своей вины не признал. Факт наезда он не отрицал, но настаивал, что произошел несчастный случай.Однако доказательств, приведенных стороной обвинения, оказалось достаточно для вынесения обвинительного приговора. Приговор суда еще не вступил в силу, поскольку не истек срок на его обжалование.