Оформить субсидию можно через интернет. осуществлять оформление субсидий в интернете. Для этого потребуется идентификация электронной цифровой подписью или с помощью BankID, разъяснили в Министерстве социальной политики.

На сайте Минсоцполитики размещена подробная инструкция, как оформить субсидию.Для этого нужно зайти на сайт Министерства социальной политики ( www.msp.gov.ua /) в рубрику «Е-сервисы» и выбрать раздел "Субсидии". Пользователь автоматически будет переведен на сайт https://subsidii.mlsp.gov.ua , где ему нужно заполнить форму, а именно выбрать один из трех способов регистрации (входа). Эти способы следующие: регистрация или вход по адресу электронной почты, регистрация или вход с идентификацией электронной цифровой подписью; с идентификацией BankID.В случае избрания опции "регистрация или вход с идентификацией электронной цифровой подписью" или опции "регистрация или вход с идентификацией BankID", предоставление и подписание документов будет происходить исключительно в электронном виде без необходимости личного посещения управления социальной защиты.В случае избрания опции "регистрация или вход по адресу электронной почты" заявителю придется подать документы в бумажной форме. После заполнения формы на сайте ему поступит pdf-версия документа, которую нужно будет распечатать, подписать и принести в орган социальной защиты.После успешного входа в систему будет осуществляться переход к заполнению электронных форм таких документов:- заявления о назначении субсидии в денежной форме через отделения того или иного банка;- декларации о доходах и расходах лиц, обратившихся за жилищной субсидией.После заполнения реквизитов необходимо проверить и подтвердить правильность внесенных данных, а затем подать документ.В результате на электронный адрес придет сообщение о том, что электронное заявление на назначение жилищной субсидии успешно зарегистрировано, с указанием номера, который надо сохранить, либо о том, что орган социальной защиты населения рассматривает заявление.Если заявитель не использовал электронную цифровую подпись, ему придется лично обратиться в орган соцзащиты населения, чтобы собственноручно подписать документы. Сотрудники органа соцзащиты свяжутся с заявителем, чтобы согласовать дату и время его визита.Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в ноябре 2020 года получали 2,970 млн домохозяйств. Средний размер субсидии в ноябре составлял 1601,53 грн.