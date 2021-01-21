Объявляется прием заявок на участие в VII Всеукраинском фестивале-конкурсе ученического и студенческого творчества имени Марии Фишер-Слиж «Змагаймось за нове життя!», посвященном Лесе Украинке.

Как сообщили в Департаменте образования, в конкурсе могут принять участие ученики 1-11-х классов школ и студенты.Фестиваль-конкурс проводится в четырех возрастных категориях:- учащиеся 1-4 классов (номинации: «Декламация», «Рисунок»);- учащиеся 5-7 классов (номинации: «Декламация», «Рисунок»);- учащиеся 8-9 классов (номинации: «Аудиовизуальное произведение», «Вокал», «Декламация», «Инсценировка», «Рисунок», «Сочинение»);- учащиеся 10-11 классов и студенты (номинации: «Аудиовизуальное произведение», «Вокал», «Декламация», «Инсценировка», «Рисунок», «Научно-поисковая работа», «Сочинение»).Для участия необходимо подать электронную заявку на сайте www.konkurs-lesya.com.ua . Прием заявок и конкурсных работ продлится с 25 января до 25 февраля. С положением фестиваля-конкурса можно ознакомиться по ссылке.Всеукраинский конкурс ученического и студенческого творчества «Змагаймось за нове життя!», посвященный украинской поэтессе Лесе Украинке, проводится с 2004 года. В конкурсе могут принимать участие ученики 1-11 классов общеобразовательных учебных заведений, учащиеся и студенты учебных заведений I-IV уровней аккредитации из Украины, а также дети украинцев, живущих за рубежом.