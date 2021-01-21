Продажа вакцин от коронавируса на коммерческом рынке начнется еще до лета, прогнозирует министр здравоохранения Максим Степанов.

Об этом он рассказал в интервью агентству Интерфакс-Украина - Если говорить о появлении вакцины от коронавирусной болезни на коммерческом рынке в достаточном количестве, думаю, что к лету появятся легальные поставки вакцины, - сказал он.Министр напомнил, что государство намерено вакцинировать всех граждан бесплатно. При этом граждане не из группы риска и социально значимых профессий будут вакцинированы в конце 2021 в начале 2022 года.Но те, кто не захочет ждать пятого этапа вакцинации, смогут купить вакцину в аптеке.