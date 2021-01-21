Политическая сила Юлии Светличной на всех уровнях поддерживает людей, взбунтовавшихся против повышения стоимости коммунальных услуг, и предлагает действенный механизм снижения тарифов. Об этом рассказала в программе «Точка зору» на «Телеканале р1» депутат Харьковского областного совета, представитель фракции Блока Светличной «Разом!» Виктория Белявцева.

Сидим на газе, а тарифы растут

Юлия Светличная знает о нуждах людей

Отменой льготного тарифа дело не закончится



Принятие газовых сетей на баланс громады

– Блок Светличной «Разом!» всегда поддерживает людей. Первой на протесты отреагировала лидер нашей политической силы, народный депутат Украины Юлия Светличная. В наше время недопустимо повышать тарифы, тем более что никаких экономических оснований для этого нет.Есть импортный газ, есть национальный. И если посмотреть на цену импортного, то за два минувших года – с 2018-го по 2020-й – цена на него снизилась на 50%. Что касается национального газодобытчика – АО «Укргаздобыча», – то на него приходится 71% украинского газа. Это более 15 миллиардов кубометров, и именно такое количество необходимо для потребления населением. То есть, национальный добытчик может обеспечить потребности населения в полном объеме. Более того, одно из основных предприятий «Укргаздобычи» – «Шебелинкагаздобыча» – находится в Харьковской области неподалеку от Балаклеи. И что мы видим? В Балаклее тоже проходят протесты людей простив повышения цены на газ. Мы сидим на газе, нам его даже транспортировать далеко не надо, а тарифы растут. Такое недопустимо ни при каких условиях.Если посмотреть программу социально-экономического развития области, которую утвердили депутаты на сессии в декабре минувшего года, то мы видим, что за десять месяцев прошлого года «Шебелинкагаздобыча» добыла 6,3 миллиарда кубометров газа. Это почти половина потребностей населения Украины. Если добавить еще три месяца – почти 8,5 миллиарда кубометров. Такого количества вполне достаточно, чтобы не повышать тарифы. Более того, «Шебелинкагаздобыча» постоянно наращивает добычу, развивает производство. Таким образом, нет абсолютно никаких оснований для повышения тарифов.– В прошлом году мы прошли две избирательная кампании: в феврале-марте – на выборах народного депутата Украины в 179-м округе и в октябре – на выборах в местные советы. Все это время мы работали с населением. Избирательные кампании – это работа с людьми. В те периоды прошло очень много встреч. Так что Юлия Светличная знает о нуждах людей не от кого-то там, а от них самих. Она знает каждого, кто к ней обращался. Она помнит, кто и, когда приходил на прием или на встречу и с каким вопросом.Люди старой формации всегда аккуратно оплачивают коммунальные услуги. Они откажут себе в какой-то еде, но за коммуналку заплатят. А у человека пенсия две тысячи гривен, и нет действенного механизма компенсации оплаты коммунальных услуг. Правительство говорит, что действует в соответствии с требованиями Международного валютного фонда и повышение тарифов необходимо, чтобы достичь европейского уровня. Да, мы все хотим жить, как в Европе. Но Европу нужно строить в Украине. Как люди, которые получают мизерную по европейским меркам заработную плату и пенсию, а порой и вовсе не имеют источников дохода, должны оплачивать тарифы на европейском уровне? Такого не должно быть.Вот, например, сейчас локдаун. Правительство говорит: мы предоставляем помощь малому и среднему бизнесу – восемь тысяч гривен на период карантина. Но частный предприниматель, как правило, имеет несколько кодов деятельности, которую он может вести. Материальную же помощь может получить только тот, у которого на первом месте стоит код, который подпадает под постановление Кабмина. Если, допустим, первым стоит код «сдача в аренду», а вторым – «розничная торговля», которая, собственно, является его основным видом деятельности, то он уже не получит материальную помощь. Малый бизнес закрывается, люди теряют рабочие места, заработную плату.На прошлой сессии облсовета, когда принимали программу социально-экономического развития, фракция Блока Светличной «Разом!» не голосовала за нее. Документ недоработан. Например, на поддержку малого и среднего бизнеса заложено аж 850 тысяч гривен на всю Харьковскую область. То есть 850 предпринимателей, которые потеряли бизнес, могут получить по тысяче гривен, которая абсолютно не решит проблемы. А таких пострадавших – тысячи.– Да, отменяются льготные 100 киловатт-часов потребленной электроэнергии для населения. А ведь многие семьи старались укладываться в данный лимит, была мотивация экономить. Сейчас этого нет. Тариф на электроэнергию вырос почти в 1,9 раза. Но это еще не все. Люди, которые живут в 30-километровой зоне от атомных электростанций, всегда имели скидку в 30% на пользование электроэнергией – ее отменили, льготный тариф ликвидировали. В результате стоимость электроэнергии для этих людей выросла почти в три раза, при том что условия проживания рядом с АЭС имеют свои последствия для экологии и здоровья.И если мы опять-таки вернемся к программе социально-экономического развития области, то увидим, что в Харьковской области рост производства электроэнергии за 2019 год составил 30%, а себестоимость одного киловатта – всего 54 копейки.– Первый шаг – отмена льгот. Второй шаг – повышение.– А ведь еще и транспортировка...– Всегда нужно быть профессионалом — и в социальной сфере, и в сфере энергетики, и в сфере местного самоуправления. Вспомнилась притча. Во время уборки урожая у фермера сломался трактор. Урожай, который оказался под угрозой, был единственным источником доходов семьи, а мастеров, способных починить трактор, не было. Но фермеру удалось найти профессионала – тот ходил, смотрел, потом взял молоток, ударил в одну точку, и трактор заработал. Он и говорит фермеру: «Моя работа стоит тысячу гривен». Фермер изумился: «За один удар?». На что мастер ответил: «Удар стоит сто гривен, а вот найти место, куда его нанести, – еще девятьсот». Каждый должен профессионально относиться к своей работе.Юлия Светличная и все депутаты нашей политической силы очень хорошо знают нужды людей. У нас сформирована большая межфракционная группа. Мы имеем 320 мандатов в Харьковской области в советах всех уровней, 12 глав объединенных территориальных громад от нашей политической силы, к тому же наши представители возглавили два из семи укрупненных районов Харьковской области. У нас построена вся вертикаль – старосты, депутаты ОТГ, депутаты районных советов, депутаты областного совета, народный депутат Украины. Можно было бы сказать, что Юлия Светличная слушает только свою вертикаль. Но нет – она всегда встречается с людьми и знает, как они живут. А вертикаль помогает охватить большее количество людей. Мы видим, что ныне действующий компенсаторный механизм несовершенен – при таких зарплатах и пенсиях никакой субсидии не хватит, чтобы покрыть предлагаемые тарифы.Мы думали над этим вопросом. На прошлой неделе во всех ОТГ, где главами являются представители нашей партии, прошли внеочередные сессии, на которых были приняты обращения в Кабмин относительно пересмотра тарифов. Это действенный механизм – ведь чем больше обращений получит правительство, тем быстрее последует реакция.Второй вопрос, который поднимался на сессиях – создание рабочей группы по изучению механизма и возможности принятия на баланс громады, например, газовых сетей. В этом случае громада сможет сама определять тарифы на транспортировку, и это упрощает ситуацию. Однако тут мы должны учитывать и то, что если люди выбирают председателя громады, депутатов, то они тоже должны нести ответственность за свой выбор, то есть они должны быть ответственными плательщиками. И если они будут платить в полном размере средства на транспортировку, например, газа, то и громада, депутатский корпус получат возможность содержать, обслуживать сети и снижать тарифы.– И тогда уже никто не сможет сказать, что тарифы устанавливают где-то там в Киеве. Это делаем мы с вами сами для себя. Таково предложение нашей политической силы. И я очень надеюсь, что мы найдем механизм, как это сделать правильно.– К сожалению, пока никакой реакции. Но наша депутатская фракция уже провела заседание – мы поддержали наших глав ОТГ и будем пытаться сделать так, чтобы и другие ОТГ подхватили данную инициативу. Она очень важна, это один из самых действенных механизмов снижения и корректировки тарифов, в частности, на транспортировку газа.– Они растут как снежный ком, поскольку одно тянет за собой другое. Понятно, что проблему, которая накапливалась годами, решить за один день невозможно. Но мы встали на этот путь и будем идти дальше. Будем стараться выполнить те обещания, которые давали жителям Харьковской области во время выборов. Мы гарантировали достойное завтра и приложим все усилия для его воплощения.