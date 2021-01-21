О проблемах, возникших в функционировании сердечно-сосудистой системы из-за повышенного уровня холестерина, могут сигналить напоминающие занозу полоски на ногтях.

Об этом предупреждают специалисты, представляющие Американскую академию дерматологической ассоциации (AAD).«Возникающие на ногтях темные полоски, напоминающие занозу, называются осколочными кровоизлияниями. Их появление может свидетельствовать о наличии серьезных проблем со здоровьем», - отмечают эксперты.Специалисты констатируют, что такие полоски являются одним из признаков высокого уровня холестерина в крови. Излишки этого вещества, заполняющего сосуды и артерии, способны провоцировать их блокировку, нарушая кровоснабжение тканей и органов, включая сердце, мозг. Последствия данного процесса могут быть самыми драматичными, причем длительное время человек может не ощущать опасного накопления избыточного холестерина.Полоски на ногтях – это свидетельство плохого состояния сосудистой ткани, которая склонна повреждаться. В результате возникает кровотечение (под ногтем), вызывающее появление характерных отметин.Заметив такие полоски на ногтях, следует обратиться к терапевту и проверить уровень холестерина в организме (это позволяет сделать анализ крови). Особенно важно обследоваться, если человек также эпизодически ощущает сбои в сердцебиении.