Харьковчан собираются прививать китайской вакциной. Первопроходцами станут медики и пенсионеры. Дальше препарат распределят по протоколу. Однако специалисты считают, что закупленных доз не хватит даже для людей из группы риска, и рекомендуют начать со стариков.

Размороженная вакцина хранится пять-шесть дней



В первую очередь нужно привить стариков

Главное – не волноваться

Гулять нужно обязательно

Большая ответственность лежит на родных

Кто же входит в группы риска?

По прогнозам Минздрава, первые 700 тысяч доз китайской вакцины должны поступить в Украину уже в феврале. Дальше ее планируют отправить небольшими партиями из Киева в области, а затем в районы. Сейчас МОЗ разрабатывает способ хранения и транспортировки вакцин.По информации харьковских областных властей, вся вакцина попадает в Киев, где есть большие склады и возможности хранения при соответствующем температурном режиме. После размораживания вакцины срок ее годности может составлять пять-шесть дней при температуре от +2°С до +8°С. За это время вакцину можно доставить на территорию области.В первую очередь на Харьковщине планируют вакцинировать от коронавируса медиков и людей старшего возраста, а дальше – в соответствии с протоколом вакцинации. Вакцинировать население будут на базе учреждений первичного звена медицинской помощи во всех районах области. Для этих целей необходимы оборудованные кабинеты с холодильниками и медицинский персонал, который предварительно пройдет обучение по обращению с вакциной.По данным на апрель 2020 года, в Харьковской области проживало 660 тысяч людей пенсионного возраста. В Украине по состоянию на 1 января 2021 года – более 11 миллионов пенсионеров. Медиков, которые работают в больницах для приема пациентов с коронавирусом, на январь этого года насчитывается 44 807.Напомним, еще в декабре 2020 года оперативный штаб МОЗ утвердил план иммунизации населения от коронавируса. Вакцинировать собираются в четыре этапа: первый этап запланирован с января по апрель 2021 года, второй – с апреля по июнь 2021 года, третий – с июня по сентябрь 2021 года и четвертый – с сентября 2021 года по март 2022-го. В первую очередь делать прививки будут медикам, особенно тем, кто лечит больных коронавирусом в стационаре.Заведующий лабораторией иммунореабилитологии Института микробиологии и иммунологии им. И. И. Мечникова НАМН Украины доктор медицинских наук Андрей Волянский отмечает, что купленной Украиной вакцины не хватит даже для групп риска.– Многомесячные «серьезные» разговоры о получении значительного количества вакцин из разных источников уже в начале года – пока не более чем разговоры. Даже если китайская вакцина будет зарегистрирована в январе (а это маловероятно, так как пока она не преквалифицирована ВОЗ и должна проходить не ускоренную, а стандартную процедуру регистрации) и 1,9 млн доз будут куплены – это ничтожно мало даже для групп риска.В связи иммунолог рекомендует прививать в первую очередь не медиков, а именно стариков, поскольку среди людей старше 75 лет самая высокая смертность от Covid-19.– Я бы настойчиво рекомендовал исполнительной власти не заниматься ерундой и не прививать в первую очередь медиков и силовиков. Вначале нужно вакцинировать людей старше 75 лет (примерно 3,1 миллиона человек), так как эти 8% популяции дают 60% летальных исходов. Людей 65–74 лет – позже, так как их четыре миллиона (10% населения, около 20% случаев летального исхода. Одновременно с самыми пожилыми стоит привить медиков из групп риска – старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями (навскидку – 100–200 тысяч), – говорит врач.Разумеется, отмечает иммунолог, перед прививкой необходимо проверить наличие антител и не вакцинировать иммунных.– Миф о массовых повторных случаях и нестойкости защиты не имеет сколь-нибудь весомого научного подтверждения – он нужен для поддержания в обществе понимания необходимости глобальной вакцинации, – считает Андрей Волянский.Иммунолог настаивает на адресной защите людей из групп риска – это самый эффективный способ снижения госпитализации и смертей от Covid-19.– В который раз хочу порекомендовать исполнительной власти начать адресную защиту групп риска. Хотя бы сейчас. Это самый эффективный способ снижения количества случаев госпитализаци и, соответственно, загруженности коечного фонда и смертей. Очень много в защите групп риска зависит от самих людей. Но государство может и должно обеспечить своевременную и адекватную медицинскую помощь всем категориям лиц, которые в ней нуждаются, а не только ковидным больным, – уверен специалист.Людям из группы риска Андрей Волянский рекомендует прежде всего не волноваться.– Это самое главное, – говорит он. – Инфицирование вовсе не означает неминуемую смерть. Умирает от 1% до 20%, учитывая то, что большая часть инфицированных не фиксируется – 0,5%–5%.Среди рекомендаций пожилым людям – обязательное соблюдение масочного режима и дистанцирования в закрытых помещениях.– Особенно в небольших (лифт, офис, маршрутное такси), особенно многолюдных, особенно при тесных контактах – в очереди, транспорте и т.д., – уточняет Андрей Волянский. – Не пользоваться маской больше двух-трех часов. Использованные маски не пытаться надевать повторно.Кроме того, необходимо регулярно проветривать помещение. Стараться контролировать параметры воздуха. Температура должна быть 18–22°С, влажность – 50–60%.– Гулять – обязательно, – настаивает иммунолог. – По утрам – контрастный душ.Физические нагрузки – по возможности: пробежка, велотренажер, скакалка, танцы и т.п.. Вполне допустимо во время тренировки повышение пульса до 150 и частоты дыхания до 30–40. Ну и, конечно же, – полноценное питание.Кроме того, специалист рекомендует пожилым людям вакцинироваться против пневмококка и гриппа, а также раз в месяц сдавать тест на антитела и после появления вакцины против Covid-19 – привиться.– При риске инфицирования после контакта с больным – противовирусные препараты в профилактических дозах и/или фитопрепараты, аспирин в кардиодозах – в течение 10–15 дней. Профилактический прием антибиотиков не нужен! – подчеркивает Андрей Волянский.При этом иммунолог уточняет, что перечисленные рекомендации касаются только тех, кто еще не болел – переболевшие и имеющие позитивный тест могут расслабиться.Для людей с хроническими заболеваниями – рекомендации те же.– Кроме этого, важно не запускать свою патологию. При обострении не стоит ждать спада эпидемической волны – можно не дождаться. Нужно обращаться за профильной помощью и стараться перевести свое состояние в ремиссию, – говорит специалист.Андрей Волянский замечает, что большая ответственность лежит на родных и близких людей из групп риска, социальных работниках, волонтерах.– Желательно им самим не применять респираторы при общении с уязвимыми лицами и периодически контролировать появление антител. Желательно не позволять людям из групп риска целовать детей-внуков-правнуков, общаться без маски. Стараться ограничивать ненужную активность типа «Нет, я сам пойду в магазин» и одновременно убеждать их гулять в парке и не забывать проветривать квартиру, – советует врач.По словам Андрея Волнянского, больше всего данных для анализа сейчас в США, поэтому он приводит цифры с сайта CDC.Возраст: среди официально инфицированных людей старше 85 лет умирает 20%. В группе 75–84 года – 11%, в группе 65–74 года – 4%, среди людей 50–64 лет – 1, 2%, 40–49 лет — 0,3%, 30–39 лет – 0,11%, 18–29 лет — 0,03%, среди детей – 0,01%.Пол: мужчины умирают гораздо чаще. В возрастных группах 18–29 лет и 65–74 года – в полтора раза, в группе 30–64 года – в два раза чаще.К группам медицинского риска относятся онкологические больные, люди, имеющие хронические заболевания почек, хроническое обструктивное заболевание легких, синдром Дауна, нарушения сердечно-сосудистой системы. На возможность заболеть влияют также состояние после трансплантации, ожирение, наследственная анемия, курение, диабет II типа. Кроме того, снижают сопротивляемость коронавирусу астма, цереброваскулярные заболевания, муковисцидоз, гипертензия, иммунокомпрометирующие состояния (пересадка костного мозга, иммунодефицит, ВИЧ, применение иммуносуспрессоров, в том числе гормонов), деменция и другие неврологические расстройства, заболевания печени, фиброз легких, талассемия, диабет I типа.