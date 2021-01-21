Хочу оставить внучке квартиру. Не подскажете, как мне лучше решить имущественный вопрос – оставить завещание или написать дарственную? Хочется и себя подстраховать, и ей не доставлять лишних хлопот. Анастасия Егоровна

Чтобы передать свое имущество другому владельцу, можно составить завещание или воспользоваться услугой дарения. Однако нужно помнить, что завещание предоставляет свободу выбора наследодателю, а вот договор дарения никоим образом отменить невозможно, разъяснили в Минюсте.– В повседневной жизни люди довольно сталкиваются с решением имущественных вопросов, в частности актуальна проблема: подарить или завещать? Завещание – это личное распоряжение физического лица на случай своей смерти. Особенностью наследования по завещанию является то, что наследник получает в собственность имущество только после смерти наследодателя. После составления завещания наследодатель продолжает оставаться собственником своего имущества и может свободно им распоряжаться, – объясняют в ведомстве.Отмечается, что завещание в любой момент можно отменить или изменить. При этом каждое новое завещание отменяет предыдущее. Этот документ можно менять множество раз в течение жизни. Если по завещанию человека лишили наследства, то он не может получить право на наследование, кроме случаев, когда такое завещание признано судом недействительным.– Стоит отметить некоторые недостатки завещания для человека, которому обещают имущество. Существует такое понятие, как обязательная доля в наследстве, которую закон гарантирует определенному перечню наследников по закону, независимо от содержания завещания. К таким наследникам относятся малолетние, несовершеннолетние, совершеннолетние нетрудоспособные дети наследодателя, нетрудоспособная вдова (вдовец) и нетрудоспособные родители. То есть, если на момент смерти завещателя будут наследники, которые входят в этот перечень, то лицо, которому завещатель намеревался передать имущество, получит лишь определенную его часть. И такое право на наследство устанавливается законом и не может быть изменено в завещании, – уточняют юристы.Дарение – соглашение двух сторон, по которому одна сторона безвозмездно передает или обязуется передать в будущем второй стороне имущество в собственность. Договор дарения может заключаться в устной, простой письменной или письменной форме с нотариальным удостоверением такого договора. Все права на имущество дарителя переходят к одаряемому с момента принятия им подарка, которым он может свободно распоряжаться.– Таким образом, завещание предоставляет значительную свободу выбора для наследодателя. Он может составить одно завещание или несколько, указать одного наследника или нескольких, завещать все имущество или его часть, а также изменить свое мнение и составить новое. Договор же дарения отменить практически невозможно, если нет весомых обстоятельств – таких, например, как недееспособность на момент совершения сделки, – предупреждают в министерстве.