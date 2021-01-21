Хочу оставить внучке квартиру. Не подскажете, как мне лучше решить имущественный вопрос – оставить завещание или написать дарственную? Хочется и себя подстраховать, и ей не доставлять лишних хлопот. Анастасия ЕгоровнаЧтобы передать свое имущество другому владельцу, можно составить завещание или воспользоваться услугой дарения. Однако нужно помнить, что завещание предоставляет свободу выбора наследодателю, а вот договор дарения никоим образом отменить невозможно, разъяснили в Минюсте.
– В повседневной жизни люди довольно сталкиваются с решением имущественных вопросов, в частности актуальна проблема: подарить или завещать? Завещание – это личное распоряжение физического лица на случай своей смерти. Особенностью наследования по завещанию является то, что наследник получает в собственность имущество только после смерти наследодателя. После составления завещания наследодатель продолжает оставаться собственником своего имущества и может свободно им распоряжаться, – объясняют в ведомстве.
Отмечается, что завещание в любой момент можно отменить или изменить. При этом каждое новое завещание отменяет предыдущее. Этот документ можно менять множество раз в течение жизни. Если по завещанию человека лишили наследства, то он не может получить право на наследование, кроме случаев, когда такое завещание признано судом недействительным.
– Стоит отметить некоторые недостатки завещания для человека, которому обещают имущество. Существует такое понятие, как обязательная доля в наследстве, которую закон гарантирует определенному перечню наследников по закону, независимо от содержания завещания. К таким наследникам относятся малолетние, несовершеннолетние, совершеннолетние нетрудоспособные дети наследодателя, нетрудоспособная вдова (вдовец) и нетрудоспособные родители. То есть, если на момент смерти завещателя будут наследники, которые входят в этот перечень, то лицо, которому завещатель намеревался передать имущество, получит лишь определенную его часть. И такое право на наследство устанавливается законом и не может быть изменено в завещании, – уточняют юристы.
Дарение – соглашение двух сторон, по которому одна сторона безвозмездно передает или обязуется передать в будущем второй стороне имущество в собственность. Договор дарения может заключаться в устной, простой письменной или письменной форме с нотариальным удостоверением такого договора. Все права на имущество дарителя переходят к одаряемому с момента принятия им подарка, которым он может свободно распоряжаться.
– Таким образом, завещание предоставляет значительную свободу выбора для наследодателя. Он может составить одно завещание или несколько, указать одного наследника или нескольких, завещать все имущество или его часть, а также изменить свое мнение и составить новое. Договор же дарения отменить практически невозможно, если нет весомых обстоятельств – таких, например, как недееспособность на момент совершения сделки, – предупреждают в министерстве.