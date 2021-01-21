В Областном организационно-методическом центре культуры и искусства организовали новый проект «Традиционные блюда, выпечка и напитки Харьковщины» и приглашают всех желающих поделиться информацией о традиционных блюдах.

– Украинский культурный фонд создал энциклопедию гастронаследия Украины, куда мы тоже подали информацию о нескольких традиционных блюда Харьковской области – описания, видео- и фото-материалы, – рассказывает ведущий методист отдела по методической работе КУ «ООМЦКИ» Наталья Олейник. – В свою очередь, мы решили повысить интерес жителей области к нашей традиционной культуре и реализовать аналогичную идею.Проект проходит в несколько этапов. Первый этап – сбор материалов о традиционных блюдах.– Традиционная кухня – это повседневные и праздничные блюда, выпечка и напитки. Участники описывают не только ингредиенты и процесс приготовления, но и рассказывают об истории блюд, которая придаст им изюминку, – говорит Наталья Олейник.В центр культуры и искусства уже присылают интересные материалы о традиционных блюдах из разных уголков Харьковской области. Первыми поделились своими рецептами энтузиасты из села Лиман Змиевского района. Так как Лиман окружает множество больших и малых озер, лиманцы, которых даже прозвали карасями, для приготовления самых разных блюд всегда использовали рыбу. Жители села представили на проект «Карасей жареных венчиком» и «Голий борщ» (не «голый», а именно «голий» на местном диалекте).– «Голий борщ» готовят только из рыбы, лука, морковки, острого перца и томата. Это блюдо лучше употреблять, когда оно уже настоялось – холодным, как окрошку. Мы пробовали «Голий борщ», когда ездили на съемку. Очень вкусно, – делится впечатлениями Наталья Олейник.Что касается истории оригинального борща, то Лиман – казацкое поселение, поэтому не исключено, что «Голий борщ» мог появиться еще во времена казачества и помогал казакам выжить в краю озер. Если это так, то «Голему борщу» может быть очень много лет – по крайней мере село Лиман возникло в XIII веке.Сбор информации о традиционных блюдах Харьковской области продолжается. Все участники проекта получат дипломы. Для оценки рецептов будут приглашены эксперты-специалисты. По завершении проекта будет создана энциклопедия, куда войдут гастрономические фишки традиционной кухни Харьковщины.Центр культуры и искусства приглашает всех желающих присоединиться к гастрономическому проекту. К слову, свои заявки с описанием блюд и их историей присылают не только из Змиевского, но из из других уголков Харьковской области. После завершения карантинных ограничений съемочная группа сможет выехать к новым участникам проекта, снять видеоролики и разместить их на своем сайте, а также на своих страницах в Facebook и YouTube.