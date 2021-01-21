Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА.

«На улице Технической (Лысая Гора) горит дом престарелых.21 января в 15:03 в г.. Харьков на ул. Нижняя Гиевская, 150Б, в двухэтажном жилом доме, предварительно переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже. По состоянию на 15:50 на месте пожара обнаружены тела 13 человек, 4 человека пострадали. Площадь пожара составляет 100 кв.UPD По данным заместителя мэра Харькова Светланы Горбуновой-Рубан, 15 погибших. Информация уточняется.К тушению пожара привлечены 28 человек личного состава и 7 ед. техники. Событие классифицирована как чрезвычайная ситуация государственного уровня», сказано в комментарии к опубликованному видео.Дом престарелых работал без официального разрешения!!! Директор областного департамента соцзащиты населения Юрий Шпарага: «Никаких официальных учреждений для пожилых людей, зарегистрированных по этому адресу, нет! Мы не понимаем, кто и с какой целью собрал этих людей в одном месте", - сказал Шпарага. "Такого учреждения, зарегистрированного по этому адресу,ни в одном реестре Харьковской области, не существует. Мы не понимаем, что это. Нет такого заведения вообще: ни частного, ни государственного, ни коммунального", - сообщил директор департамента. Суспільне.Погибли 15 человек. Пострадали 9 человек. Пожар локализирован.