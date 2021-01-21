Игорь Терехов опубликовал фото в обуви итальянского дома высокой моды Bottega Veneta.

Секретарь Харьковского городского головы Игорь Терехов на своей странице в Instagram опубликовал фото с украинским боксером Денисом Беренчиком, на котором чиновник запечатлен в ботинках элитного итальянского дома высокой моды Bottega Veneta. Стоимость таких ботинок в украинских интернет-магазинах составляет около 19 тысяч.Bottega Veneta - это итальянский магазин роскошной одежды и дом высокой моды, известный своими кожаными изделиями, которые продаются по всему миру.Напомним, что ранее экс-глава Областного главка нацполиции Валерий Сокуренко был замечен в брендовой куртке Enrico Mandelli, стоимость которой составляет около 93 тысяч гривен и шапке за 7280. Вскоре после скандала Сокуренко был уволен с должности.