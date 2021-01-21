Правительство Украины соберется на внеочередное заседание из-за пожара в Харькове, в результате которого, по меньшей мере, погибли 15 человек.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.На внеочередном заседании Кабмин планирует создать специальную комиссию, которая будет заниматься выяснением причин трагедии.«Из-за страшного пожара в доме престарелых в Харькове созываем внеочередное заседание правительства. По поручению президента Украины будет создана Государственная комиссия во главе с министром развития общин и территорий, которая займется выяснением причин трагедии», — написал Шмыгаль.20 января в Харькове в доме престарелых произошел пожар. По меньшей мере погибли 15 человек.Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров немедленно разобраться в ситуации, срочно создать Государственную комиссию под председательством министра развития общин и территорий для выяснения причин пожара в Харькове и наработки механизмов предотвращения подобных чрезвычайных ситуаций в будущем.Глава государства поручил министру внутренних дел Арсену Авакову открыть и взять под личный контроль соответствующее уголовное дело и в скорейшие сроки ответить на вопрос, каковы причины трагедии и кто в ней виноват.