Главу аппарата Харьковской обгосадминистрации Владимира Клюцевского подозревают в том, что чиновник сам себе выписывал премии.Херсонский городской суд снова перенес заседание по делу руководителя аппарата ХОГА Владимира Клюцевского, в отношении которого накануне были составлены протоколы по ч. 1, 2 ст. 172-7 (нарушение требований о предотвращении коррупции и урегулирование конфликта интересов) Кодекса Украины об административных нарушениях.
Чиновник, находясь на должности руководителя аппарата Херсонской ОГА, несколько раз выдал себе премию без согласия председателя администрации.
Следующее заседание назначено на 12 февраля.