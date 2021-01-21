Главу аппарата Харьковской обгосадминистрации Владимира Клюцевского подозревают в том, что чиновник сам себе выписывал премии.

Херсонский городской суд снова перенес заседание по делу руководителя аппарата ХОГА Владимира Клюцевского, в отношении которого накануне были составлены протоколы по ч. 1, 2 ст. 172-7 (нарушение требований о предотвращении коррупции и урегулирование конфликта интересов) Кодекса Украины об административных нарушениях.Чиновник, находясь на должности руководителя аппарата Херсонской ОГА, несколько раз выдал себе премию без согласия председателя администрации.Следующее заседание назначено на 12 февраля.