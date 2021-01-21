Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что пожар в Харькове в доме престарелых, предварительно, произошел из-за неосторожного обращения с электронагревающими приборами. При пожаре погибли 15 человек.

По словам Венедиктовой, пожар произошел в частном пансионате «Золотое время», известно об 11 пострадавших (раньше сообщалось о девяти).Пожар в доме престарелых начался около 15:00. По состоянию на 16:53 пожар ликвидировали, девять человек удалось спасти. При пожаре погибли 15 человек.Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования, поручил «немедленно разобраться в ситуации» и создать комиссию для расследования причин трагедии. По его словам, всего в доме находились 33 пожилых человека.