Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА.

«Сегодня в доме престарелых в Харькове должны были ремонтировать газовое оборудование. Задымление было как раз возле газового счетчика. Об этом во время внеочередного заседания Кабмина заявил глава Нацполиции Игорь Клименко, ссылаясь на предварительную информацию.Полиция проверяет собственника дома престарелых на наличие еще таких домов. Один уже нашли - там было 24 пожилых человека, дом престарелых также нелегальный. Собственника пока ищут, - сообщил Игорь Клименко», сказано в комментарии к другому видео.