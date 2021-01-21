В Сахновщинском районе тепловоз насмерть сбил пожилого мужчину.

Как сообщили в полиции, пенсионер получил смертельные травмы 21 января в 4:10 около железнодорожной платформы в селе Чернолозка.



Прибывшие на место правоохранители установили, что пенсионер шел навстречу поезду между путями. Машинист подавал звуковой сигнал, однако мужчина не реагировал. Машинист применил экстренное торможение, но избежать трагедии не удалось.



Погибшему было около 60-65. Его личность сейчас устанавливают полицейские.



Информация зарегистрирована в Едином учете территориального подразделения полиции.