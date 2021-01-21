По информации коммунальщиков на переработку отправят около 40 тысяч новогодних елок, которые вывозят со дворов после праздников.

Об этом сообщили в КП по вывозу бытовых отходов.



Коммунальщики рассказали, что в этом году число утилизируемых елок сократилось вдвое.В прошлом году переработано около 80 тысяч штук.



Вывезенные со дворов деревья утилизируют в специальных пунктах. Три стационарных пункта утилизации организованы в Индустриальном, Слободском и Немышлянском районах города. Полностью закончить работы по утилизации на предприятии планируют до конца января.