Украинская биатлонистка Юлия Джима завоевала первую для сборной страны серебряную медаль в текущем сезоне на этапе Кубка мира по биатлону.

Спортсменка выступила в индивидуальной гонке на 15 км в итальянском Антхольц-Антерсельве, пишет РБК-Украина.



Она чисто отработала на всех четырех огневых рубежах, став единственной биатлонисткой в гонке без штрафных кругов. Опередить Джиму сумела лишь вышедшая в нынешнем сезоне на качественно новый уровень Лиза Тереза Хаузер из Австрии. Бронзовая награда у француженки Анаис Шевалье-Буше.