Соответствующая информация числится в кадастровом реестре.

В Харькове произошел пожар в нелегальном доме престарелых, в результате которого погибли 15 человек. Возгорание произошло на улице Нижняя Гиевская, 150Б, на втором этаже жилого дома который был переоборудован под нелегальный дом престарелых.Согласно официальной информации из открытых источников, владельца сгоревшего дома для престарелых зовут Акопян Славик Цолакович, на имя которого также была выделена земля, где был построен самострой, официально узаконенный Ленинским районным судом.Фирма, которая занималась юридическим сопровождением и земелеустроительством, согласно кадастровому реестру, значится "САБО ЛТД", принадлежащая жене и сыну эксклавы Департамента земельных отношений Бориса Баронина, который также является одним из подозреваемых в "кооперативной схеме".