В Харькове, 22 января, временно прекращено водоснабжение в нескольких районах, сообщили в «Харьковводоканале»

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Киевского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:



ул. Героев Труда, 12-е (п. №4, стояк), 20/321 (стояк) до 20:00 22.01.21 г.



А также:



Московский район:

пр. Тракторостроителей, 107-б (п. №4) до 20:00 22.01.21 г.



Немышлянский район:

ул. Солнечная, 3 (п. №1, стояк) до 17:00 22.01.21 г., ул. Амосова, 1(п. №4, стояк) до 20:00 22.01.21 г.



Новобаварский район:

ул. Полтавский шлях, 57/59 (п. №1, стояк), ул. Пятисотницкая, 19-а (п. №1) до 20:00 22.01.21 г.



Слободской район:

ул. Танкопия, 6 (п. №7, спаренный стояк), пр. Героев Сталинграда, 185 (п. №4) до 20:00 22.01.21 г.



Холодногорский район:

ул. Кашубы, 7 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 22.01.21 г.

