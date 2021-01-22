Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 22 января, приедет в Харьковскую область.

Об этом сообщили местные СМИ ссылаясь на собственные источники. Пока что областные власти официально не подтвердили визит Владимира Зеленского. На сайте администрации президента инфомрации об этом тоже нет.



Визит связан со вчерашней трагедией, когда при пожаре в нелегальном доме престрелых погибли 15 человек.



По предварительным данным, президент намерен посетить место пожара, а также провести совещание.