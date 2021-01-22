В пяти районах Харькова в связи с проведением ремонтных работ на тепломагистралях временно отключено отопление,

Об этом сообщили "Харьковские тепловые сети".



До 18:00 отключено отопление на улицах Чернышевский, 95, Мироносицкой, 53.



В Киевском районе до 20:00: на улице Шевченко 62, 64, 26, 28-в , 60 (ДЮСШ №2), 48, 100, до 17:00 - на улице М. Бажанова, 3.



В Слободской районе до 21:00: ул. Морозова, 13-а, ул. Матросова, 24 (училище 18), ул. Морозова, 20-а;



В Индустриальном районе до 17:00: ул. Библика, 42, 44, 47, 49, 57, 59, 61, 63, 65; ул. 12-го Апреля, 5, 7, 7-а, 4, 6, 8; ул. Мира, 40/5, 42, 44, 46, 46-а, 46-б, 56, 56-а, 60, 62, 64, 54/1, 66, 48/1, 50, 52/2; пр. Индустриальный, 7, 9, 11, 13; ул. Станкостроительный, 2, 3, 5, 6, 8, 9; ул. 12-го Апреля, 15, 21; ул. Косарева 44, 46, 48; пр. Александровский, 109, 111, 113, 115 (средняя школа №71), ул. 12-го Апреля, 12 (школа №104) ул. Библика, 55 (школа-интернет №55); ул. 12-го Апреля, 12-а;



В Основянском районе до 15:00: пр Гагарина, 174, 176;



Московский район: ул. Салтовское Шоссе, 73-а, 73-б, 75, 77, 79; ул. Л. Быкова, 37, 39, 44, 46, 48, 50, 52, 54; ул. Ив. Камышева, 38, 40, 42; пр. Л. Ландау, 227, 229.