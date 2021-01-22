Ирина Венедиктова, генеральный прокурор Украины назвала основные версии пожара в доме престарелых в Харькове.

Об этом она написала на своей странице в "Фейсбук".



Генпрокурор отметила, что правоохранители проверяют следующие версии: пожар возник в результате поджога, то есть занесение постороннего огня. Пожар возник в результате неосторожного обращения с огнем в быту и электроприборами. Пожар возник в результате замыкания электросети.

