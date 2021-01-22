По информации синоптиков, 22 января ночью температура воздуха составит 3-5 градусов мороза, а днем будет до 4 градусов тепла.

Об этом сообщают в Харьковском гидрометцентре.



В регионе облачно с прояснениями. Без осадков. Слабый туман. На дорогах гололедица.

Ветер юго - западный, 7 - 12 м / с.



Повышение температуры воздуха ночью до 3 - 8 ° мороза, днем до 0 - 5 ° тепла.



По городу без осадков, слабый туман. На дорогах гололедица.



Повышение температуры воздуха: ночью до 3 - 5 ° мороза, днем до 2 - 4 ° тепла.