По информации синоптиков, 22 января ночью температура воздуха составит 3-5 градусов мороза, а днем будет до 4 градусов тепла.
Об этом сообщают в Харьковском гидрометцентре.
В регионе облачно с прояснениями. Без осадков. Слабый туман. На дорогах гололедица.
Ветер юго - западный, 7 - 12 м / с.
Повышение температуры воздуха ночью до 3 - 8 ° мороза, днем до 0 - 5 ° тепла.
По городу без осадков, слабый туман. На дорогах гололедица.
Повышение температуры воздуха: ночью до 3 - 5 ° мороза, днем до 2 - 4 ° тепла.
В регионе облачно с прояснениями. Без осадков. Слабый туман. На дорогах гололедица.
Ветер юго - западный, 7 - 12 м / с.
Повышение температуры воздуха ночью до 3 - 8 ° мороза, днем до 0 - 5 ° тепла.
По городу без осадков, слабый туман. На дорогах гололедица.
Повышение температуры воздуха: ночью до 3 - 5 ° мороза, днем до 2 - 4 ° тепла.